Хорошее настроение с утра: веселые анекдоты 31 мая

Как говорила моя мудрая бабушка, мужчина без денег - это подруга.
Полной быть классно. Сразу понимаешь, почему у тебя нет личной жизни. А когда худая - ищи причины, гадай, мучайся.
Толстые ляжки нужны для того, чтобы еда, вываливаясь изо рта, не сразу падала на пол. И был шанс ее дожрать.
Мужик останавливает такси:
— На Бородинскую, пожалуйста.
— Улицу?
— Нет, блин, битву. Опаздываю немного.
- Ты должен снова показать мне, как пользоваться стиральной машиной.
- Ставишь “синтетику”, 40 градусов, засыпаешь порошок, включаешь.
- А зачем остальные режимы?
- Они для женщин.