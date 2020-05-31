Хорошее настроение с утра: веселые анекдоты 31 мая

1 Как говорила моя мудрая бабушка, мужчина без денег - это подруга.

2 Полной быть классно. Сразу понимаешь, почему у тебя нет личной жизни. А когда худая - ищи причины, гадай, мучайся.

3 Толстые ляжки нужны для того, чтобы еда, вываливаясь изо рта, не сразу падала на пол. И был шанс ее дожрать. Мужик останавливает такси: — На Бородинскую, пожалуйста. — Улицу? — Нет, блин, битву. Опаздываю немного.