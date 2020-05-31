Скачать
Воскресенье, 31.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Аналитик спрогнозировал, сколько будет стоить нефть в ближайшее время
Аналитик спрогнозировал, сколько будет стоить нефть в ближайшее время
Трамп хочет привлечь армию для подавления беспорядков в Миннесоте
Трамп хочет привлечь армию для подавления беспорядков в Миннесоте
Уайт озвучил финансовые потери UFC из-за пандемии коронавируса
Уайт озвучил финансовые потери UFC из-за пандемии коронавируса
Honda показала обновленный седан Insight (Фото)
Honda показала обновленный седан Insight (Фото)

Хорошее настроение с утра: веселые анекдоты 31 мая

Смотрите фото (5)
Хорошее настроение с утра: веселые анекдоты 31 мая
04:55 Сегодня Телеграф

Пускай этот день будет легким и удачным!

  • 1

    Как говорила моя мудрая бабушка, мужчина без денег - это подруга.

  • 2

    Полной быть классно. Сразу понимаешь, почему у тебя нет личной жизни. А когда худая - ищи причины, гадай, мучайся.

  • 3

    Толстые ляжки нужны для того, чтобы еда, вываливаясь изо рта, не сразу падала на пол. И был шанс ее дожрать.

    Мужик останавливает такси:

    — На Бородинскую, пожалуйста.

    — Улицу?

    — Нет, блин, битву. Опаздываю немного.

  • 4

    - Ты должен снова показать мне, как пользоваться стиральной машиной.

    - Ставишь “синтетику”, 40 градусов, засыпаешь порошок, включаешь.

    - А зачем остальные режимы?

    - Они для женщин.

Позитивное завершение дня: вечерние анекдоты 30 мая

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Смех, Настроение, Шутки, Подборка, Юмор, Курьез, Веселье, Прикол, Казус, Анекдоты, 31 мая, Утренние анекдоты, Анекдоты на утро, Утренние анекдоты 31 мая, Анекдоты 31 мая, Анекдоты на утро 31 мая.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Минэнерго планирует изменить нормы потребления газа
02 Антарктида уже таяла в прошлом, но быстрее
03 Жена Дмитрия Комарова показала свои сексуальные изгибы (Фото)
04 Смерть Джорджа Флойда: в Нью-Йорке арестовали более 200 протестующих
05 Испанские археологи обнаружили останки мужчины, который в XVI веке пытался свергнуть британское господство над Ирландией (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Жителям Парижа разрешат посещать парки
Жителям Парижа разрешат посещать парки
Роскосмос поприветствовал запуск Crew Dragon
Роскосмос поприветствовал запуск Crew Dragon
Глава СБУ Баканов обнародовал собственную декларацию
Глава СБУ Баканов обнародовал декларацию
В США успешно отправили на орбиту ракету Crew Dragon с астронавтами NASA
В США успешно отправили на орбиту ракету Crew Dragon с астронавтами NASA
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь