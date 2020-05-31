Порция заразного смеха: анекдоты на день 31 мая

- Дорогой, помнишь ты ездил на рыбалку?
- Да, а что?
- Щука твоя звонила, сказала что с икрой!
- Смотри, это видео о том, как я провожу свой день.
- Но это фотка, где ты лежишь на диване!
- Это видео!
Мужик так трактор с завода упер.
Подцепил какую-то бочку, едет через проходную, охранник ему:
- Куда бочку везешь?
- Домой, для личной надобности!
- Отцепляй!
Ну, он отцепил и поехал.
Иван так быстро надевал шерстяной свитер, что его убило током.
- Люся, а ты замуж за меня пойдешь?
- Нет, я за день так находилась...