Скачать
Воскресенье, 31.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Пандемия COVID-19: в Украине зафиксировано уже более 23,6 тыс случев заражения
Пандемия COVID-19: в Украине зафиксировано уже более 23,6 тыс случев заражения
COVID-19: В Украине подтвердили у 67 медиков
Эпидемия: сколько медиков в Украине болеют COVID-19
Тайсона Фьюри обязали провести защиту титула WBC
Тайсона Фьюри обязали провести защиту титула WBC
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 1 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 1 июня

Порция заразного смеха: анекдоты на день 31 мая

Смотрите фото (5)
Порция заразного смеха: анекдоты на день 31 мая
10:54 Сегодня Телеграф

Отборный юмор специально для наших читателей!

  • 1

    - Дорогой, помнишь ты ездил на рыбалку?

    - Да, а что?

    - Щука твоя звонила, сказала что с икрой!

  • 2

    - Смотри, это видео о том, как я провожу свой день.

    - Но это фотка, где ты лежишь на диване!

    - Это видео!

  • 3

    Мужик так трактор с завода упер.

    Подцепил какую-то бочку, едет через проходную, охранник ему:

    - Куда бочку везешь?

    - Домой, для личной надобности!

    - Отцепляй!

    Ну, он отцепил и поехал.

     

    Иван так быстро надевал шерстяной свитер, что его убило током.

  • 4

    - Люся, а ты замуж за меня пойдешь?

    - Нет, я за день так находилась...

Хорошее настроение с утра: веселые анекдоты 31 мая

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Улыбка, Смех, Настроение, Позитив, Радость, Смешно, Веселье, Уморительно, Умора, Анекдоты, Веселые анекдоты, Анекдоты на день, Анекдоты на 31 мая, 31 мая, Хохот, Смешные шутки, Анекдоты 31 мая, Анекдоты на день 31 мая.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Минэнерго планирует изменить нормы потребления газа
02 Комочек смерти: первые признаки тромба в сосудах
03 Антарктида уже таяла в прошлом, но быстрее
04 Жена Дмитрия Комарова показала свои сексуальные изгибы (Фото)
05 Смерть Джорджа Флойда: в Нью-Йорке арестовали более 200 протестующих
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
День Киева: как в столице отмечают праздник
День Киева: как в столице отмечают праздник
COVID-19 в ВСУ: сколько военных в Украине болеют коронавирусом
COVID-19 в ВСУ: сколько военных в Украине болеют коронавирусом
В столице открывается сезон работы фонтанов
В столице открывается сезон работы фонтанов
Корабль Crew Dragon с астронавтами на орбите и направляется к МКС (Видео)
Корабль Crew Dragon с астронавтами на орбите и направляется к МКС (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь