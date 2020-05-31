Порция заразного смеха: анекдоты на день 31 мая

- Щука твоя звонила, сказала что с икрой!

- Да, а что?

- Дорогой, помнишь ты ездил на рыбалку?

2

- Смотри, это видео о том, как я провожу свой день.

- Но это фотка, где ты лежишь на диване!

- Это видео!