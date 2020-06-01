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Только хорошее настроение: утренние анекдоты 1 июня

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Только хорошее настроение: утренние анекдоты 1 июня
04:27 Сегодня Телеграф

Отборный юмор специально для наших читателей!

  • 1

    Фильм "Алиса в стране чудес" в Голландии признан документальным.

  • 2

    Жила себе царевна-лягушка не тужила. Тут явился Иван-царевич, и началось: пироги пеки, ковры тки, перед гостями пляши да еще и утешай его! Называется - в сказку попала!

  • 3

    Один мужик хвастается другу:

    - Прикинь, я вчера был такой смелый. Пришел в кабинет шефа и стукнул кулаком по столу.

    - Ну и что?

    - Сделал это очень вовремя: завтра он возвращается из командировки.

    Сузил круг общения до себя.

  • 4

    - Предпочитаю крашеных блондинок, а не натуральных.

    - Почему так?

    - Да натуральную поди еще разбери, что у нее на уме. А крашеная - это декларация о намерениях.

Не грустите вечером: веселые анекдоты 31 мая

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