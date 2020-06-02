Пускай улыбка не сходит с лица: анекдоты на день 2 июня

Такие смешанные чувства, когда твой организм передумал чихать. Сидишь потом, как будто тебя предали.

Самую страшную магнитную бурю видел Олег, который подарил жене в День рождения магнитик на холодильник.

3

В женщине преспокойно уживаются два таких несовместимых понятия, как "плохая девичья память" и "я тебе, сволочь, этого никогда не забуду".

Покупаю колбасу, даю коту, если жрёт, то можно есть! Стал замечать… эта шерстяная скотина смотрит, ем ли я!