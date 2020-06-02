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Пускай улыбка не сходит с лица: анекдоты на день 2 июня

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Пускай улыбка не сходит с лица: анекдоты на день 2 июня
11:07 Сегодня Телеграф

Забудь о проблемах вместе с нашими крутыми анекдотами!

  • 1

    Такие смешанные чувства, когда твой организм передумал чихать. Сидишь потом, как будто тебя предали.

  • 2

    Самую страшную магнитную бурю видел Олег, который подарил жене в День рождения магнитик на холодильник.

  • 3

    В женщине преспокойно уживаются два таких несовместимых понятия, как "плохая девичья память" и "я тебе, сволочь, этого никогда не забуду".

    Покупаю колбасу, даю коту, если жрёт, то можно есть! Стал замечать… эта шерстяная скотина смотрит, ем ли я!

  • 4

    Идея для стартапа: мусорные пакеты со звукоизоляцией для бухающей, но стыдящейся звона бутылок интеллигенции.

С добрым утром! Прикольные анекдоты 2 июня

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