Шквал позитива и добра: вечерние анекдоты 2 июня

1 Оказывается, медицинская маска – клёвая штука! Даже в забитом под завязку вагоне метро вокруг тебя образуется зона отчуждения, а если всё-таки напирают, можно немножко покашлять.

2 Английские учёные доказали, что женщины с небольшим лишним весом живут дольше в сравнении с мужчинами, которые обратили на это внимание.

3 Обед в еврейской семье. Мама дала кусок торта. - Мама, а я хочу два! - Моня, таки возьми нож, разрежь кусок на два и не делай мне мозги! После смерти одежда попадает на дачу.