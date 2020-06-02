Шквал позитива и добра: вечерние анекдоты 2 июня

Оказывается, медицинская маска – клёвая штука! Даже в забитом под завязку вагоне метро вокруг тебя образуется зона отчуждения, а если всё-таки напирают, можно немножко покашлять.
Английские учёные доказали, что женщины с небольшим лишним весом живут дольше в сравнении с мужчинами, которые обратили на это внимание.
Обед в еврейской семье. Мама дала кусок торта.
- Мама, а я хочу два!
- Моня, таки возьми нож, разрежь кусок на два и не делай мне мозги!
После смерти одежда попадает на дачу.
Говорят, мужчины не плачут... А я говорю: вы просто не умеете их обижать!