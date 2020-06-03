Скачать
Среда, 03.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
"Это признак слабости": Кулеба прокомментировал слова Шредера о после Украины
"Это признак слабости": Кулеба прокомментировал слова Шредера о после Украины
COVID-19: в мире уже почти три миллиона человек, победивших болезнь
COVID-19: в мире уже почти три миллиона человек, победивших болезнь
Теннисный турнир в Цинциннати хотят перенести в Нью-Йорк
Теннисный турнир в Цинциннати хотят перенести в Нью-Йорк
Трудности самоизоляции: люди чаще начали искать информацию о бессоннице
Трудности самоизоляции: люди чаще начали искать информацию о бессоннице

Еще больше позитива: утренние анекдоты 3 июня

Смотрите фото (5)
Еще больше позитива: утренние анекдоты 3 июня
04:48 Сегодня Телеграф

Веселые анекдоты, в которых: про собственную баню, про ночной туалет и все китайское.

  • 1

    Дети и животные хорошо знают, что значит нельзя! Когда на тебя смотрят - это да, стопудово нельзя. Но вот когда никто не видит... Это уже другое дело!

  • 2

    Вы думаете, что сказки начинаются со слов: "Жили - были"? Ошибаетесь, сказки начинаются со слов: "Успокойся, милая, она всего лишь моя знакомая!"

  • 3

    Сегодня на день рождения папе деньги подарили, завтра пойдем маме туфли покупать.

    В одном Одесском ателье:

    - Знаете, Сёма, брУки таки гораздо важнее жены! Есть много мест, куда можно пойти без вашей Софочки, но совсем невозможно прийти без брУк!

  • 4

    Реаниматологи – это люди, которые иногда способны убедить Господа, что он поторопился.

Шквал позитива и добра: вечерние анекдоты 2 июня

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Смех, Настроение, Шутки, Юмор, Позитив, Курьез, Радость, Веселье, Приколы, Прикол, Казус, Анекдоты, 3 июня, Хохот, Утренние анекдоты, Анекдоты на утро, Анекдоты на утро 3 июня, Утренние анекдоты 3 июня.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Встречи лидеров "нормандской четверки": Ермак обсудил с советником Меркель разблокирование проведения
02 Тину Кароль заметили с новым мужчиной (Фото)
03 Пей - и не болей: напитки, которые помогут укрепить иммунитет лучше таблеток
04 Узнайте свои сильные стороны характера с помощью теста-иллюзии
05 Viber запустил в Украине чат-бот "Незабудка": что из себя представляет
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Протесты в США: демонстранты избили украинскую журналистку
Протесты в США: демонстранты избили украинскую журналистку
Путин подписал указ об использовании ядерного оружия
Путин подписал указ об использовании ядерного оружия
&quot;Прямая атака на свободу слова&quot;: на Трампа подали в суд
"Прямая атака на свободу слова": на Трампа подали в суд
Рецепт дня: Торт из лаваша с творожным кремом (без выпечки)
Рецепт дня: Торт из лаваша с творожным кремом (без выпечки)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь