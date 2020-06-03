Еще больше позитива: утренние анекдоты 3 июня

Дети и животные хорошо знают, что значит нельзя! Когда на тебя смотрят - это да, стопудово нельзя. Но вот когда никто не видит... Это уже другое дело!
Вы думаете, что сказки начинаются со слов: "Жили - были"? Ошибаетесь, сказки начинаются со слов: "Успокойся, милая, она всего лишь моя знакомая!"
Сегодня на день рождения папе деньги подарили, завтра пойдем маме туфли покупать.
В одном Одесском ателье:
- Знаете, Сёма, брУки таки гораздо важнее жены! Есть много мест, куда можно пойти без вашей Софочки, но совсем невозможно прийти без брУк!
Реаниматологи – это люди, которые иногда способны убедить Господа, что он поторопился.