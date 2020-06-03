Еще больше позитива: утренние анекдоты 3 июня

1 Дети и животные хорошо знают, что значит нельзя! Когда на тебя смотрят - это да, стопудово нельзя. Но вот когда никто не видит... Это уже другое дело!

2 Вы думаете, что сказки начинаются со слов: "Жили - были"? Ошибаетесь, сказки начинаются со слов: "Успокойся, милая, она всего лишь моя знакомая!"

3 Сегодня на день рождения папе деньги подарили, завтра пойдем маме туфли покупать. В одном Одесском ателье: - Знаете, Сёма, брУки таки гораздо важнее жены! Есть много мест, куда можно пойти без вашей Софочки, но совсем невозможно прийти без брУк!