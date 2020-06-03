Держись на волне позитива: анекдоты на день 3 июня

Позитивные анекдоты, которые сделают ваш день немного веселее.

Иногда открываю шкаф, долго смотрю в него и понимаю, что две трети одежды я держу на случай, если сойду с ума.

Люди, купившие себе диплом медика, обычно попадаются из-за красивого почерка.

После прочтения надписи "Со своим нельзя" у входа в бар пришлось отправить мужа домой.

- А почему конфеты "коровка" названы в честь в честь животного? Это потому что они сливочные?

- Это не в честь... это предупреждение

Звоню, спрашиваю, готовы ли мои документы. Нет, говорит, не готовы. Спрашиваю:

– А когда будут готовы?

Отвечает:

– А когда будут готовы – приезжайте.