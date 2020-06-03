Перестань грустить: вечерние анекдоты 3 июня

- Если ваш муж психует, дайте ему просроченный йогурт. Пусть психует в другом месте.

Вместо 11-го айфона можно купить билет в Испанию, 100 килограмм картошки и енота!!! Енот вообще тема!

3

У каждой вменяемой бабы колготки делятся на 4 типа:

1. Похрен под колготками не видно.

2. Ну тут сверху платьем закроется, а внизу всё норм.

3. Да разуваться же не буду же нигде.

4. Новые.

- Сколько в вашей жизни было романов?

- Один.

- Не может быть!

- Может. Вот если бы вы спросили меня об Александрах и Сергеях...