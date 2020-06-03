Перестань грустить: вечерние анекдоты 3 июня

Совет от тёти Сони :
- Если ваш муж психует, дайте ему просроченный йогурт. Пусть психует в другом месте.
Вместо 11-го айфона можно купить билет в Испанию, 100 килограмм картошки и енота!!! Енот вообще тема!
У каждой вменяемой бабы колготки делятся на 4 типа:
1. Похрен под колготками не видно.
2. Ну тут сверху платьем закроется, а внизу всё норм.
3. Да разуваться же не буду же нигде.
4. Новые.
- Сколько в вашей жизни было романов?
- Один.
- Не может быть!
- Может. Вот если бы вы спросили меня об Александрах и Сергеях...
Говорят, когда заводишь кота, становишься добрее… Стою над кучей, которую кот наложил мимо лотка, и сердце так и разрывается от доброты.