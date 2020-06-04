Отличное настроение с утра: веселые шутки 4 июня

— Как по-украински сказать: "Извините, я не расслышал последнюю фразу, которую вы сказали, не могли бы вы ее повторить, пожалуйста"?
— ШО?
Наш ответ на шекспировский вопрос "Быть или не быть?" прост — "Ээээх, была — не была!"
— Алло, привет, любимая ! Чем сейчас занимаешься?
— Рыбку заливную делаю...
— Ого! А ты разве умеешь?!
— А , то! Кусок воблы, глоточек пивка...
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Завещаю свое тело науке. Чтобы ученые будущего знали, как выглядели люди без татуировок.