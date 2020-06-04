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Отличное настроение с утра: веселые шутки 4 июня

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Отличное настроение с утра: веселые шутки 4 июня
04:45 Сегодня Телеграф

Свежая порция юморных шуток, в которых: про помеху справа, шоколадку и карманные деньги в 27 лет.

  • 1

    — Как по-украински сказать: "Извините, я не расслышал последнюю фразу, которую вы сказали, не могли бы вы ее повторить, пожалуйста"?

    — ШО?

  • 2

    Наш ответ на шекспировский вопрос "Быть или не быть?" прост — "Ээээх, была — не была!"

  • 3

    — Алло, привет, любимая ! Чем сейчас занимаешься?

    — Рыбку заливную делаю...

    — Ого! А ты разве умеешь?!

    — А , то! Кусок воблы, глоточек пивка...

    Объявление: "Услуги экстрасенса. Отговорю вашу жену от покупки очередной хрени".

  • 4

    Завещаю свое тело науке. Чтобы ученые будущего знали, как выглядели люди без татуировок.

Перестань грустить: вечерние анекдоты 3 июня

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