Отличное настроение с утра: веселые шутки 4 июня

1 — Как по-украински сказать: "Извините, я не расслышал последнюю фразу, которую вы сказали, не могли бы вы ее повторить, пожалуйста"? — ШО?

2 Наш ответ на шекспировский вопрос "Быть или не быть?" прост — "Ээээх, была — не была!"

3 — Алло, привет, любимая ! Чем сейчас занимаешься? — Рыбку заливную делаю... — Ого! А ты разве умеешь?! — А , то! Кусок воблы, глоточек пивка... Объявление: "Услуги экстрасенса. Отговорю вашу жену от покупки очередной хрени".