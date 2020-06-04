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Позитив на весь день: анекдоты на день 4 июня

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Позитив на весь день: анекдоты на день 4 июня
11:06 Сегодня Телеграф

Эта подборка веселых анекдотов о собеседовании, доверии и беспредметном разговоре, поднимет вам настроение в этот день.

  • 1

    Что-то подозрительно долго нам не сообщают дату следующего конца света...

  • 2

    - Всё-таки как же тебе повезло! Я ведь в классе самая красивая девочка была!

    - Так ты говорила, вроде, что у вас в классе была одна девочка…

    - Как же меня бесит твоя дурацкая манера цепляться к малозначительным деталям!

  • 3

    Так много выходных,

    Мы сильно утомились!

    И многие, из нас,

    Уже со счета спились…

    - Хочешь посмотреть видео, как я провожу выходной?

    - Но это же фото того, как ты лежишь на диване.

    - Нет, это видео.

  • 4

    Ворую в интернет-магазинах. Набираю себе в корзину всякого и ухожу, не заплатив.

Отличное настроение с утра: веселые шутки 4 июня

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