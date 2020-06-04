Позитив на весь день: анекдоты на день 4 июня

Что-то подозрительно долго нам не сообщают дату следующего конца света...

2

- Всё-таки как же тебе повезло! Я ведь в классе самая красивая девочка была!

- Так ты говорила, вроде, что у вас в классе была одна девочка…

- Как же меня бесит твоя дурацкая манера цепляться к малозначительным деталям!