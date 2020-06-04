Позитив на весь день: анекдоты на день 4 июня

Что-то подозрительно долго нам не сообщают дату следующего конца света...
- Всё-таки как же тебе повезло! Я ведь в классе самая красивая девочка была!
- Так ты говорила, вроде, что у вас в классе была одна девочка…
- Как же меня бесит твоя дурацкая манера цепляться к малозначительным деталям!
Так много выходных,
Мы сильно утомились!
И многие, из нас,
Уже со счета спились…
- Хочешь посмотреть видео, как я провожу выходной?
- Но это же фото того, как ты лежишь на диване.
- Нет, это видео.
Ворую в интернет-магазинах. Набираю себе в корзину всякого и ухожу, не заплатив.