Позитивное завершение дня: вечерние анекдоты 4 июня

Выражение: "На пенсии выспишься", наглая ложь. На пенсии я буду вставать в 6 утра, кататься в автобусах и бесить всех. Там не до сна...

Стоит признать, что всё в этой жизни можно объяснить тремя вещами:

3

Всем тем, кто наивно полагает, что бумеранга не существует, отвечу: "Ещё не долетел!"

Я - я как бы тебя

С - слушаю

Н - но лучше

О - отвали.

Когда вам отвечают "ясно".