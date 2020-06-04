Позитивное завершение дня: вечерние анекдоты 4 июня

Выражение: "На пенсии выспишься", наглая ложь. На пенсии я буду вставать в 6 утра, кататься в автобусах и бесить всех. Там не до сна...
Стоит признать, что всё в этой жизни можно объяснить тремя вещами:
1. Астрология.
2. Цыганская порча.
3. Магнитные бури.
Всем тем, кто наивно полагает, что бумеранга не существует, отвечу: "Ещё не долетел!"
Я - я как бы тебя
С - слушаю
Н - но лучше
О - отвали.
Когда вам отвечают "ясно".
Критик язвительно говорит художнику:
- Хотите знать мое мнение о вашем полотне? Оно не стоит ровным счетом ничего!
- Верю, – скромно ответил художник, – но, тем не менее, я готов его выслушать!