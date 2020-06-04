Скачать
Четверг, 04.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Зеленский хочет отменить визы для иностранных туристов
Зеленский хочет отменить визы для иностранных туристов
Суд разрешил принудительный привод Порошенко на допрос в ГБР 10 июня
Суд разрешил принудительный привод Порошенко на допрос в ГБР 10 июня
Лидер сборной Украины продолжит карьеру в России
Лидер сборной Украины продолжит карьеру в России
Самый популярный на HBO Max: какой проект стал "победителем"
Самый популярный на HBO Max: какой проект стал "победителем"

Позитивное завершение дня: вечерние анекдоты 4 июня

Смотрите фото (5)
Позитивное завершение дня: вечерние анекдоты 4 июня
17:06 Сегодня Телеграф

Подборка веселых анекдотов о мужском храпе, этикете в театре и сынишке-врунишке для отличного вечера.

  • 1

    Выражение: "На пенсии выспишься", наглая ложь. На пенсии я буду вставать в 6 утра, кататься в автобусах и бесить всех. Там не до сна...

  • 2

    Стоит признать, что всё в этой жизни можно объяснить тремя вещами:

    1. Астрология.

    2. Цыганская порча.

    3. Магнитные бури.

  • 3

    Всем тем, кто наивно полагает, что бумеранга не существует, отвечу: "Ещё не долетел!"

    Я - я как бы тебя

    С - слушаю

    Н - но лучше

    О - отвали.

    Когда вам отвечают "ясно".

  • 4

    Критик язвительно говорит художнику:

    - Хотите знать мое мнение о вашем полотне? Оно не стоит ровным счетом ничего!

    - Верю, – скромно ответил художник, – но, тем не менее, я готов его выслушать!

Позитив на весь день: анекдоты на день 4 июня

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Улыбка, Смех, Настроение, Шутки, Подборка, Юмор, Позитив, Курьез, Радость, Веселье, Умора, Прикол, Казус, Анекдоты, Анекдоты на 4 июня, 4 июня, Вечерние анекдоты, Анекдоты на вечер, Вечерние анекдоты на 4 июня.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Продюсеры "Гладиатора" с Расселом Кроу заявили о создании сиквела спустя 25 лет
02 Каков Ваш главный страх: пройдите тест и узнайте
03 Волшебная таблетка для продления жизни: продукт, который предотвращает раннюю смерть
04 Порезали колеса и выстрелили в стекло: на Харьковщине задержали мужчин, угрожавших полицейским
05 В МИД рассказали, на какие компромиссы готова Украина ради деоккупации Крыма и Донбасса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Регионы с наибольшим суточным приростом случаев СOVID-19
Регионы с наибольшим суточным приростом случаев СOVID-19
Проект &quot;Стена&quot; на границе с РФ готов на 40%
Проект "Стена" на границе с РФ готов на 40%
Автофиксация в действии: третий день подряд число нарушений снижается
Автофиксация в действии: третий день подряд число нарушений снижается
Лию Мишель обвинили в расизме и буллинге: что известно о скандале
Лию Мишель обвинили в расизме и буллинге: что известно о скандале
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь