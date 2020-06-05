Минутка юмора для хорошего настроения: утренние анекдоты на 5 июня

Огромный плюс нашего времени в том, что нельзя сказать с уверенностью, по-дебильному одет человек или так теперь модно.
И треснул хлеб напополам, дымит бекон,
И льется кетчуп по губам, хрустит батон.
И меркнет свет, пельмени радуют твой взор,
По темной кухоньке летит «Ночной дожор»!
Спор с девушкой — как задержание правоохранительными органами. Все, что ты скажешь, будет использовано против тебя.
Губернатор области забыл кошелек в больнице, и это был первый случай, когда бюджетные деньги полностью дошли до медицинского учреждения.
Поднимаясь на 16 этаж, грузчик Николай нашёл 100 синонимов к словам "плохие лифтёры".