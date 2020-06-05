Минутка юмора для хорошего настроения: утренние анекдоты на 5 июня

Огромный плюс нашего времени в том, что нельзя сказать с уверенностью, по-дебильному одет человек или так теперь модно.

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Спор с девушкой — как задержание правоохранительными органами. Все, что ты скажешь, будет использовано против тебя.

Губернатор области забыл кошелек в больнице, и это был первый случай, когда бюджетные деньги полностью дошли до медицинского учреждения.