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Отвлекитесь на позитив: прикольные анекдоты 5 июня

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Отвлекитесь на позитив: прикольные анекдоты 5 июня
11:02 Сегодня Телеграф

Очередная коллекция веселых анекдотов, в которых: про Алладина наоборот, соседа с дрелью и щуку, которая звонит.

  • 1

    - Можно ли правоверному еврею в субботу летать на самолете?

    - Можно, если он пристегнут ремнем. Тогда самолет считается не транспортом, а одеждой.

  • 2

    Сторож склада энергетических напитков Сидоров не спит уже 17 суток, но продукция всё равно куда-то пропадает.

  • 3

    - Ты плов умеешь готовить? Котлетки жаришь? Ну, хотя бы салатики?

    - Ну что ты ко мне пристал?! Я неплохо ставлю чайник!

    Требуются работники в цех по производству лубрикантов. Скользящий график.

  • 4

    Жил-был на свете один мальчик, который ужасно боялся темноты. Поэтому иногда, когда он моргал, он терял сознание.

Минутка юмора для хорошего настроения: утренние анекдоты на 5 июня

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