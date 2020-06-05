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Много смеха в пятничный вечер: анекдоты 5 июня

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Много смеха в пятничный вечер: анекдоты 5 июня
17:14 Сегодня Телеграф

Подборка свеженьких анекдотов, в которых: про бюджетные дни рождения, пьянки по выходным и "танчики".

  • 1

    Когда близнецы родились, их отец - научный сотрудник - одного крестил, а другого в качестве контрольного образца оставил некрещеным.

  • 2

    Маленький мальчик разбил вазу, и, осознав, что ему все равно влетит, продал телевизор и начал курить.

  • 3

    Владимир Сергеевич никогда не касается своих колен, потому что это ниже его достоинства.

    Если вы думаете, что лук - это единственный овощ, от которого плачут, значит, вы никогда не получали в лицо дыней.

  • 4

    Если вы сумели заставить себя прекратить грызть семечки, когда там еще оставалось полтарелки, то побороть героиновую зависимость для вас вообще пара пустяков!

Отвлекитесь на позитив: прикольные анекдоты 5 июня

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