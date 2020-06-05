Много смеха в пятничный вечер: анекдоты 5 июня

Когда близнецы родились, их отец - научный сотрудник - одного крестил, а другого в качестве контрольного образца оставил некрещеным.

Маленький мальчик разбил вазу, и, осознав, что ему все равно влетит, продал телевизор и начал курить.

3

Владимир Сергеевич никогда не касается своих колен, потому что это ниже его достоинства.

Если вы думаете, что лук - это единственный овощ, от которого плачут, значит, вы никогда не получали в лицо дыней.