Пускай улыбка не сходит с лица: анекдоты на день 6 июня

Диалог девушки со своим парнем:
Девушка: - Ты меня любишь?
Парень: - Угу...
- Тогда давай поженимся!!!
- Нельзя, нельзя, НЕЛЬЗЯ так резко менять тему разговора!!!
Папа у Васи работал в мэрии, а мама - поваром в детском саду. Естественно, мальчик начал воровать с детства.
- Говорят, месть – это блюдо, которое нужно подавать холодным. Тогда получается что окрошка - месть?
- Если прокисшая, то да.
Крик из окна:
— Изя! Иди пить какаву!
— А шо это такое?
— Не знаю, но пусть соседи сдохнут с зависти!
Купил книгу по управлению гневом. Никак не начну читать, потому что бесит меня её сраная обложка, дебильный шрифт и идиотские картинки эти, аж трясёт!