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Пускай улыбка не сходит с лица: анекдоты на день 6 июня

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Пускай улыбка не сходит с лица: анекдоты на день 6 июня
11:00 Сегодня Телеграф

Веселые анекдоты о внешности, здоровом образе жизни и эпиляции, которые подарят вам теплое летнее настроение.

  • 1

    Диалог девушки со своим парнем:

    Девушка: - Ты меня любишь?

    Парень: - Угу...

    - Тогда давай поженимся!!!

    - Нельзя, нельзя, НЕЛЬЗЯ так резко менять тему разговора!!!

  • 2

    Папа у Васи работал в мэрии, а мама - поваром в детском саду. Естественно, мальчик начал воровать с детства.

  • 3

    - Говорят, месть – это блюдо, которое нужно подавать холодным. Тогда получается что окрошка - месть?

    - Если прокисшая, то да.

    Крик из окна:

    — Изя! Иди пить какаву!

    — А шо это такое?

    — Не знаю, но пусть соседи сдохнут с зависти!

  • 4

    Купил книгу по управлению гневом. Никак не начну читать, потому что бесит меня её сраная обложка, дебильный шрифт и идиотские картинки эти, аж трясёт!

Утренняя порция лучших шуток: смешные анекдоты 6 июня

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