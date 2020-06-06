Пускай улыбка не сходит с лица: анекдоты на день 6 июня

1 Диалог девушки со своим парнем: Девушка: - Ты меня любишь? Парень: - Угу... - Тогда давай поженимся!!! - Нельзя, нельзя, НЕЛЬЗЯ так резко менять тему разговора!!!

2 Папа у Васи работал в мэрии, а мама - поваром в детском саду. Естественно, мальчик начал воровать с детства.

3 - Говорят, месть – это блюдо, которое нужно подавать холодным. Тогда получается что окрошка - месть? - Если прокисшая, то да. Крик из окна: — Изя! Иди пить какаву! — А шо это такое? — Не знаю, но пусть соседи сдохнут с зависти!