Только улыбка и позитив: утренние анекдоты 7 июня

1 Разговорились два еврея: холостой и женатый. Холостой говорит: — Брак — это такая пристань, на которой встречаются два корабля. Женатый: — И надо же, я как раз встретился с военным крейсером!

2 Если вам чуть за 30-ть и вам говорят, что Ваш поезд ушёл... Это не страшно! Есть ещё яхты и самолеты!

3 Оксана видит, что Олегу Не очень нравится салат И раскрывает главный козырь халат! — Циля, таки запомни: мастерство женщины заключается в том, чтобы умело выдать свой гарпун за стрелу Амура!