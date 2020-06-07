Только улыбка и позитив: утренние анекдоты 7 июня

Разговорились два еврея: холостой и женатый. Холостой говорит:
— Брак — это такая пристань, на которой встречаются два корабля.
Женатый:
— И надо же, я как раз встретился с военным крейсером!
Если вам чуть за 30-ть и вам говорят, что Ваш поезд ушёл... Это не страшно! Есть ещё яхты и самолеты!
Оксана видит, что Олегу
Не очень нравится салат
И раскрывает главный козырь
халат!
— Циля, таки запомни: мастерство женщины заключается в том, чтобы умело выдать свой гарпун за стрелу Амура!
Крыша моя может ездить по-разному... Всё зависит от таракана, который сегодня за рулём!