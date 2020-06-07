Даже не вздумайте заскучать: вечерние анекдоты 7 июня

Вчера слушал кукушку. Если ей верить, я доживу до 53, немножко умру, потом опять стану жить до 97.

3

"А почему бы нам не срезать..." - подумал Иван Сусанин, невольно обрекая себя на вечную славу.

Почему мы посылаем в космос самых высоких и красивых, а инопланетяне к нам - одних уродов с волосатыми зелеными ушами?