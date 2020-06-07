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Даже не вздумайте заскучать: вечерние анекдоты 7 июня

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Даже не вздумайте заскучать: вечерние анекдоты 7 июня
16:52 Сегодня Телеграф

Мы подготовили для вас новые анекдоты, которые заставят вас смеяться до слез.

  • 1

    Правильно воспитанная совесть никогда не загрызет хозяина.

  • 2

     Вчера слушал кукушку. Если ей верить, я доживу до 53, немножко умру, потом опять стану жить до 97.

  • 3

    "А почему бы нам не срезать..." - подумал Иван Сусанин, невольно обрекая себя на вечную славу.

    Почему мы посылаем в космос самых высоких и красивых, а инопланетяне к нам - одних уродов с волосатыми зелеными ушами?

  • 4

     Папа:

    - Молодой человек, а вы хоть пиво глазом открывать умеете?

    Дочь:

    - Ну пап!!!

    Папа:

    - Что сразу "пап"? Должен же я понять, что ты в нем нашла.

Удели минутку для шутки: убойные анекдоты на день 7 июня

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