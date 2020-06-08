Закончи день ярко и весело: вечерние анекдоты 8 июня

Мне всегда немного грустно, когда красноречиво, изящно и тонко оскорбляешь человека, а он слишком глуп, чтобы это понять.

2

Отец - сыну.

- Когда Авpаам Линкольн был в твоем возpасте, он каждый день ходил по 19 километров пешком в школу!

- Папа, когда Авpаам Линкольн был в твоем возpасте, он был пpезидентом.