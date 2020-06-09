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Заряд позитива обеспечен: утренние анекдоты на 9 июня

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Заряд позитива обеспечен: утренние анекдоты на 9 июня
04:46 Сегодня Телеграф

Коллекция отборного юмора, в котором: про генеральную уборку, строительство домов и мужиков.

  • 1

    - По молодости я чуть не женился. Но спасла мама. Она пришла с работы пораньше и забрала меня из садика.

  • 2

    В Одессе:

    - Мадам! Вы никогда не были замужем?

    - Нет!!!

    - Ой! А я таки думаю, откуда такое счастливое, не тронутое бытом лицо!

  • 3

    - Моему мужу уже 50 лет. Между нами разница в 20 лет.

    - О, поздравляю!

    - С чем?

    - Ну как же, для своих семидесяти лет вы выглядите очень даже неплохо!

     

    - Ты зачем это сделал?

    - Что из того, что я сделал, зачем?

  • 4

    Жена гневно говорит мужу:

    - Не, ну пьяный домой пришел - это ладно... А почему у тебя спина-то поцарапана, а?!

    - Люся, ты не поверишь... Идти не мог... Орел принес…

Закончи день ярко и весело: вечерние анекдоты 8 июня

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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты, Утренние анекдоты.
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