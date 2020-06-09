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Не время скучать, время веселого настроения: анекдоты 9 июня

Не время скучать, время веселого настроения: анекдоты 9 июня
11:16 Сегодня Телеграф

Заряжаем позитивом и отличной подборкой смешных анекдотов о прошлом, походе к врачу и замужестве.

  • 1

    У нас в последнее время была такая жара, что я не выдержала и наконец-то поставила в доме кондиционер. И вы знаете, помогло — со следующего дня пошёл дождь и стало прохладнее!

  • 2

    Провожая девушку до квартиры, Иван понял, чем закончится свидание, по надписям в подъезде.

  • 3

    Рассеянный рыбак забыл свой улов в автобусе под сиденьем. Через три дня в местной газете появилось объявление: "Оставивший корзину с рыбой в автобусе №47 может зайти в гараж и забрать автобус".

    — Здравствуйте, пакет нужен?

    — Нет.

    — Бонусная карта есть?

    — Нет.

    — Товары по акции желаете?

    — Послушайте, а можно я заберу своего ребенка из вашего детсада, и мы просто уйдем?!

  • 4

    — А ты, дровосек, что попросишь у Гудвина? Наверное, сердце?

    — Нет, печень.

    — Почему?

    — Потому что я железный, а она — нет.

Заряд позитива обеспечен: утренние анекдоты на 9 июня

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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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