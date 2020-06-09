Скачать
Вторник, 09.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Доступные кредиты для бизнеса: в Минфине рассказали об успехах программы
Доступные кредиты для бизнеса: в Минфине рассказали об успехах программы
Владимир Зеленский предлагает закрепить в законе четыре вида референдумов
Владимир Зеленский предлагает закрепить в законе четыре вида референдумов
Матч УПЛ Динамо - Колос перенесен
Матч УПЛ Динамо - Колос перенесен
"Я благодарен ей за все": Макс Михайлюк об отношении к Даше Ульяновой
"Я благодарен ей за все": Макс Михайлюк об отношении к Даше Ульяновой

Капля свежего позитива: юморные анекдоты на вечер 9 июня

Капля свежего позитива: юморные анекдоты на вечер 9 июня
16:46 Сегодня Телеграф

Заряд позитива на весь день обеспечен нашими анекдотами, в которых: про самый страшный кошмар, объяснительную дворника и про высшую математику в жизни.

  • 1

    - Это правда, что ваш сын сидит за кражу?

    - Да, но его выпускают уже из тюрьмы досрочно за хорошее поведение.

    - Представляю, как вы им гордитесь!

  • 2

    Минздрав предупреждает: при возникновении вопроса "Слышь, закурить есть?" курение и не курение одинаково опасны для вашего здоровья.

  • 3

    Заходит мужик в аптеку и спрашивает:

    - У вас есть ацетилсалициловая кислота?

    - Аспирин, что ли?

    - Да, точно, все время забываю это название.

    Врач вручает выписывающемуся из больницы счет. Тот обалдевает:

    - Ни фига себе! Это что ж так много-то, доктор?

    - Ах, вы даже не представляете, чего мне стоило побороть соблазн довести ваш интереснейший случай до вскрытия.

  • 4

    Четыре утра. Дежурная аптека. На пороге девушка.

    - Дайте мне средство от бессонницы!

    - Вам какое?

    - Тест на беременность.

Не время скучать, время веселого настроения: анекдоты 9 июня

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Где мои 300 процентов: Президент рассказал об оскорбительном письме жене
02 Ткаченко о запрете на въезд актеров в Украину: Это не повод запрещать фильмы
03 В Киеве группа Green Grey отыграла первый в мире вертикальный концерт (Фото, Видео)
04 Продукты, которые не стоит употреблять на голодный желудок
05 Красивая пара: экс-ведущая "Ревизора" показала своего супруга
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
COVID-19: в Украине начали тестировать пациентов перед плановыми операциями
Украинцев теперь тестируют на COVID-19 перед операцией
Аренда земли: фермеры призвали Раду положить конец теневым схемам
Аренда земли: фермеры призвали ВР положить конец теневым схемам
Законопроект о медиа: в Минкульте рассказали о предстоящих изменениях
Законопроект о медиа: в Минкульте рассказали об изменениях
Скончалась известная обладательница Grammy и солистка группы The Pointer Sisters
Скончалась известная обладательница Grammy и солистка группы The Pointer Sisters
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь