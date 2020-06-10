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Среда, 10.06.2020
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Поделитесь этим утром хорошим настроением: анекдоты 10 июня

Поделитесь этим утром хорошим настроением: анекдоты 10 июня
04:45 Сегодня Телеграф

Забавные анекдоты для поднятия настроения, в которых: про аллергию на норковую шубу, первую рифму на слово "Европа" и журнал про болезни "Здоровье".

  • 1

    Самого большого леща поймала жена рыбака Семена, когда забыла разбудить его на рыбалку...

  • 2

    Дочка начальника отделения милиции:

    - Папа, я беременна. А вот список подозреваемых.

  • 3

    Человек проводит во сне 30% жизни. Остальные 70 мечтает выспаться...

    - Какие льготы положены ветерану Гражданской войны?

    - Вы - ветеран Гражданской?! Вам же всего тридцать лет.

    - Но я был в гражданском браке.

  • 4

    - Ваня, у тебя кто-нибудь знакомый в милиции есть?

    - Есть, Вован, дружбан мой.

    - А что он там делает?

    - Второй месяц в КПЗ сидит.

Капля свежего позитива: юморные анекдоты на вечер 9 июня

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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