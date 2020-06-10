Поделитесь этим утром хорошим настроением: анекдоты 10 июня

Самого большого леща поймала жена рыбака Семена, когда забыла разбудить его на рыбалку...
Дочка начальника отделения милиции:
- Папа, я беременна. А вот список подозреваемых.
Человек проводит во сне 30% жизни. Остальные 70 мечтает выспаться...
- Какие льготы положены ветерану Гражданской войны?
- Вы - ветеран Гражданской?! Вам же всего тридцать лет.
- Но я был в гражданском браке.
- Ваня, у тебя кто-нибудь знакомый в милиции есть?
- Есть, Вован, дружбан мой.
- А что он там делает?
- Второй месяц в КПЗ сидит.