Настроение - выше крыши: анекдоты 10 июня

Вам одиноко? Кажется, что вы никому уже больше не нужны?
А попробуйте задержать выплату автокредита.
- Ты посмотри, какая погода на улице! Солнце, тепло! Просто рай! Давай сходим куда-нибудь?
- В бар?
- В бар!
- У вас есть рекомендательные письма?
- Да, конечно. Вот.
"Он очень хороший мальчик, возьмите его на работу…" Это что за письмо такое?
- Это от мамы.
- Ой, какие у тебя милые ямочки на щеках!
- Это ноздри.
Если девушка в твоем присутствии ведет себя как дура - значит, она в тебя влюблена.
Или дура.