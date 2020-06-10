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Среда, 10.06.2020
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Настроение - выше крыши: анекдоты 10 июня
10:50 Сегодня Телеграф

Подборкой смешных анекдотов о промоутере, бедных людях и про учебу.

  • 1

    Вам одиноко? Кажется, что вы никому уже больше не нужны?

    А попробуйте задержать выплату автокредита.

  • 2

    - Ты посмотри, какая погода на улице! Солнце, тепло! Просто рай! Давай сходим куда-нибудь?

    - В бар?

    - В бар!

  • 3

    - У вас есть рекомендательные письма?

    - Да, конечно. Вот.

    "Он очень хороший мальчик, возьмите его на работу…" Это что за письмо такое?

    - Это от мамы.

    - Ой, какие у тебя милые ямочки на щеках!

    - Это ноздри.

  • 4

    Если девушка в твоем присутствии ведет себя как дура - значит, она в тебя влюблена.

    Или дура.

Поделитесь этим утром хорошим настроением: анекдоты 10 июня

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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