Настроение - выше крыши: анекдоты 10 июня

Вам одиноко? Кажется, что вы никому уже больше не нужны?

- Ты посмотри, какая погода на улице! Солнце, тепло! Просто рай! Давай сходим куда-нибудь?

3

- У вас есть рекомендательные письма?

- Да, конечно. Вот.

"Он очень хороший мальчик, возьмите его на работу…" Это что за письмо такое?

- Это от мамы.

- Ой, какие у тебя милые ямочки на щеках!

- Это ноздри.