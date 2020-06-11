Встречайте утро улыбкой: анекдоты 11 июня

1 Многие девушки хотят огромные бриллиантовые серьги. Такие, чтобы в маршрутке все охренели.

2 - У меня дочь родилась! - Поздравляю, и как оно? - Ну раньше у меня была одна женщина, которая на меня орала, теперь их две…

3 Если ваш бутерброд падает черной икрой вниз, значит жизнь удалась. В моём ящике с косметикой лежит также пол - литра вишнёвого ликера. Всегда оставляю себе выбор, от чего именно будут блестеть мои глазки сегодня.