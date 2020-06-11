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Четверг, 11.06.2020
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Встречайте утро улыбкой: анекдоты 11 июня

Встречайте утро улыбкой: анекдоты 11 июня
04:49 Сегодня Телеграф

Веселые анекдоты о жизни, отношениях и здоровье.

  • 1

    Многие девушки хотят огромные бриллиантовые серьги. Такие, чтобы в маршрутке все охренели.

  • 2

    - У меня дочь родилась!

    - Поздравляю, и как оно?

    - Ну раньше у меня была одна женщина, которая на меня орала, теперь их две…

  • 3

    Если ваш бутерброд падает черной икрой вниз, значит жизнь удалась.

    В моём ящике с косметикой лежит также пол - литра вишнёвого ликера. Всегда оставляю себе выбор, от чего именно будут блестеть мои глазки сегодня.

  • 4

    В детстве у меня было две мечты: летом - чтобы корова сдохла, зимой - чтобы школа сгорела.

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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