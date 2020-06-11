Встречайте утро улыбкой: анекдоты 11 июня

Многие девушки хотят огромные бриллиантовые серьги. Такие, чтобы в маршрутке все охренели.
- У меня дочь родилась!
- Поздравляю, и как оно?
- Ну раньше у меня была одна женщина, которая на меня орала, теперь их две…
Если ваш бутерброд падает черной икрой вниз, значит жизнь удалась.
В моём ящике с косметикой лежит также пол - литра вишнёвого ликера. Всегда оставляю себе выбор, от чего именно будут блестеть мои глазки сегодня.
В детстве у меня было две мечты: летом - чтобы корова сдохла, зимой - чтобы школа сгорела.