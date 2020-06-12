Хорошее настроение на целый день: веселые анекдоты 12 июня

Продлил загранпаспорт и водительское еще на 10 лет... Горжусь своим оптимизмом!
Мужики считают, что, чем больше у женщины грудь, тем меньше у неё мозгов...
Думаю, все наоборот! Чем больше у женщины грудь, тем меньше мозгов у мужиков!
— Моня, так ты женат?
— Это не политкорректно! Нужно говорить: «мужчина с ограниченными возможностями».
Утром подошла к окну и увидела на асфальте надпись: "Таня, выходи за меня замуж! "
Я так радовалась, что даже не сразу вспомнила, что я Оля.
Утренняя пробежка... Что может быть лучше её отсутствия?