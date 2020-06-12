Хорошее настроение на целый день: веселые анекдоты 12 июня

Продлил загранпаспорт и водительское еще на 10 лет... Горжусь своим оптимизмом!

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Мужики считают, что, чем больше у женщины грудь, тем меньше у неё мозгов...

Думаю, все наоборот! Чем больше у женщины грудь, тем меньше мозгов у мужиков!