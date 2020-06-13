Пускай улыбка не сходит с лица: утренние анекдоты 13 июня

Вообще-то в холодильник я заглядываю только для того, чтобы взять яблочко.
Но, кроме яблочка, там еще лежат: колбаса, котлеты, пельмени, жареная курица, и, чтобы они на меня не обижались, мне приходится съедать и их.
Учительница русского языка до определенного момента была уверена, что две полоски - это сказуемое.
Никто так не аккуратен, как человек, отрывающий от картонного цилиндрика последние сантиметры туалетной бумаги!
- Почему пульт не работает?
- Я, конечно, не электрик, но, по-моему, пульт не работает, потому что телевизора нет.
Женщиной быть проще - покапризничала, и все, что надо, у тебя уже есть! Мужчиной сложнее - покапризничал, и у тебя даже нечего пожрать!