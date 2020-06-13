Пускай улыбка не сходит с лица: утренние анекдоты 13 июня

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Вообще-то в холодильник я заглядываю только для того, чтобы взять яблочко.

Но, кроме яблочка, там еще лежат: колбаса, котлеты, пельмени, жареная курица, и, чтобы они на меня не обижались, мне приходится съедать и их.