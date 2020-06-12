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Волна позитива: вечерние анекдоты 12 июня

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Волна позитива: вечерние анекдоты 12 июня
16:54 Сегодня Телеграф
Сегодня вечером у вас есть возможность зарядиться дозой позитива от анекдотов о странном попкорне, женских проблемах и о "вечно молодом, вечно пьяном".
  • 1

    Закинула белье в стиральную машинку, сложила продукты для супа в мультиварку, ингредиенты для хлеба - в хлебопечку и легла спать.

    Муж звонит, спрашивает, что делаю. Отвечаю: "Стираю, суп варю, хлеб пеку".

    И так себя жалко стало - ну прямо рабыня Изаура!

  • 2

    Парикмахер - клиентке:

    - Челку косой делать будем?

    Клиентка ошарашенно:

    - А можно как раньше, ножницами?..

  • 3

    Извините, у нас нет сдачи. Может, возьмете 5 жвачек с Микки-Маусом?

    - Что я вам, ребенок? С Терминатором давайте...

    Понял, что мой уровень лени еще не достиг предела, когда увидел, что кто-то выгуливал собачку на поводке через окно первого этажа...

  • 4

    Не за горами тот день, когда нам придётся смотреть рекламу прежде, чем мы сможем ответить на телефонный звонок.

Хорошее настроение на целый день: веселые анекдоты 12 июня

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

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Телеграф
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