Волна позитива: вечерние анекдоты 12 июня

1

Закинула белье в стиральную машинку, сложила продукты для супа в мультиварку, ингредиенты для хлеба - в хлебопечку и легла спать.

Муж звонит, спрашивает, что делаю. Отвечаю: "Стираю, суп варю, хлеб пеку".

И так себя жалко стало - ну прямо рабыня Изаура!