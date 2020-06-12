Волна позитива: вечерние анекдоты 12 июня

Закинула белье в стиральную машинку, сложила продукты для супа в мультиварку, ингредиенты для хлеба - в хлебопечку и легла спать.
Муж звонит, спрашивает, что делаю. Отвечаю: "Стираю, суп варю, хлеб пеку".
И так себя жалко стало - ну прямо рабыня Изаура!
Парикмахер - клиентке:
- Челку косой делать будем?
Клиентка ошарашенно:
- А можно как раньше, ножницами?..
Извините, у нас нет сдачи. Может, возьмете 5 жвачек с Микки-Маусом?
- Что я вам, ребенок? С Терминатором давайте...
Понял, что мой уровень лени еще не достиг предела, когда увидел, что кто-то выгуливал собачку на поводке через окно первого этажа...
Не за горами тот день, когда нам придётся смотреть рекламу прежде, чем мы сможем ответить на телефонный звонок.