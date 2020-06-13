Даже не вздумайте скучать: анекдоты на день 13 июня

— Слава богу! А я-то всё на пончики грешила!

— Девушка, это платье Вас полнит.

Окончание срока годности йогурта означает, что бифидобактерии перешли на сторону зла.

3

Очень злой мальчик при каждом падении звезды загадывал падение еще одной звезды и за выходные уничтожил целую Галактику.

- В чем отличие мужской логики от женской?

- Мужская - правильнее, женская - интереснее.