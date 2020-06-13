Веселое настроение - это легко: вечерние анекдоты 13 июня

1 Когда я была маленькой, принесла домой котенка, а мама сказала: - Вот вырастешь, станешь взрослой, будет своя квартира - хоть барана приводи! Как в воду глядела...

2 За то, что Игорь дернул стоп-кран, его оштрафовали на три тысячи. Но падение тещи с верхней полки того стоило.

3 Хорошею... Зеркало пришлось повесить поперек! Пособие как делать дела: 1. Делаешь 1% от дела в первый же день. 2. Со спокойной душой отдыхаешь месяц. 3. В агонии делаешь 99% дела в последний день. Готово. Вы великолепны.