Веселое настроение - это легко: вечерние анекдоты 13 июня

Когда я была маленькой, принесла домой котенка, а мама сказала:
- Вот вырастешь, станешь взрослой, будет своя квартира - хоть барана приводи!
Как в воду глядела...
За то, что Игорь дернул стоп-кран, его оштрафовали на три тысячи. Но падение тещи с верхней полки того стоило.
Хорошею... Зеркало пришлось повесить поперек!
Пособие как делать дела:
1. Делаешь 1% от дела в первый же день.
2. Со спокойной душой отдыхаешь месяц.
3. В агонии делаешь 99% дела в последний день. Готово. Вы великолепны.
Не кричи на своего парня. Спокойный тон и нож в руке выглядят более устрашающе.