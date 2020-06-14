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Уделите минутку для шутки: анекдоты 14 июня

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Уделите минутку для шутки: анекдоты 14 июня
Обновлено 10:47 Сегодня Телеграф
Забавные анекдоты на день, в которых: про хорошую жизнь мазохиста, кондитера, который хочет кнута и шпионаж в свободное время.
  • 1

    На заводе по производству виагры сразу видно кто подворовывает.

  • 2

    Работодатель - кандидату:

    - Назовите вашу главную слабость.

    - Я даю семантически корректные, но практически неприменимые ответы на вопросы.

    - Могли бы вы привести пример?

    - Да, мог бы.

  • 3

    Меня зовут Маргарита. Я кондитер. Мне 35 лет.

    Меня тошнит от пряников, и я хочу кнута!

    - Про помощи молотка вы убили десятки человек и ограбили сотни. Что вы можете сказать в свое оправдание?

    - Подсудимый, сядьте и перестаньте паясничать.

  • 4

    - Чем ты занимаешься в свободное время?

    - Шпионю.

    - Серьезно? А я люблю гулять в парке или ходить в кино с друзьями.

    - Я знаю.

Больше смейтесь и меньше грустите: утренние анекдоты 14 июня

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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

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Телеграф
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