Просыпайтесь с улыбкой на лице: утренние анекдоты 15 июня

1 Если кто-нибудь скажет: "Это невозможно", его следует понимать примерно так: "Исходя из моего ограниченного опыта и узкого понимания действительности, это крайне маловероятно".

2 Совет: поспорь с сотрудницей, что она не сможет дотронуться до пупка двумя локтями одновременно. Наслаждайся. Не за что.

3 Кто рано встает, тот бабушка в поликлинику. За многие годы работы с компьютерами главное, чему я от них научился - это вовремя переходить в спящий режим.