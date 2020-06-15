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И пускай улыбка не сходит с вашего лица: вечерние анекдоты 15 июня

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И пускай улыбка не сходит с вашего лица: вечерние анекдоты 15 июня
Обновлено 16:57 Сегодня Телеграф
Эта подборка веселых анекдотов об отношениях, лампочках и хозяйственности.
  • 1

    Наташа до сих пор не может понять, ее парень - клевый хипстер или все-таки бомж.

  • 2

    Я встал с кровати и лег на диван. Надеюсь, эта утренняя гимнастика мне не повредит.

  • 3

    - Я - сочный виноград, мне каждый рад!

    - А я - сладкая малина, всеми любима!

    - А я - неведомая фигня! Все соки делают из меня!

     

    Из холостяка через пару лет получается отличный пельменный критик.

  • 4

    На рынке в мясной павильон входит женщина, нагруженная сумками, останавливается у прилавка со свиной головой, пристально на нее смотрит и выдает:

    - Блин, забыла мужу сигарет купить!

Настроение не покинет вас: анекдоты 15 июня

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

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Телеграф
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