Да будет смех: уморительные анекдоты на вечер 16 июня

Самое трудное - это устроиться на работу женщине. Всем нужны восемнадцатилетние девушки с тридцатилетним опытом работы, с двумя образованиями и взрослыми детьми.
Тебе ответили без смайлика? Тебя ненавидят.
- Мы оба наделали ошибок... Но любовь учит нас прощать. Прощай, Люся!
Выяснение отношений с девушкой пройдет спокойнее, если при этом не вынимать из ушей наушники.
Левша отличается от обычных людей тем, что у него деньги лежат в правом внутреннем кармане, а у обычных людей наоборот - в левом. А если развиты оба полушария, то деньги лежат в швейцарском банке.