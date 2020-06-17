Не смейте унывать: анекдоты 17 июня

Батон колбасы с этикеткой. В графе "Состав:" написано "Вам лучше не знать"

- Объясни мне, почему тебе в школе достаются самые низкие оценки? - Не знаю, папа. Наверное более высокие у них идут на экспорт.

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Сенатор на допросе: - Слюшай, зачем спрашиваешь, почему я убивал и крал? Мне папа велел! Вот ты родителей уважаешь? Следователь: - Так это в чистом виде вынужденная коррупция…

- Когда тебе плохо - сильный мужчина поможет, а слабый сделает вид, что ему еще хуже... - Петрович, хорош болтать, а то так пианино не дотащим!