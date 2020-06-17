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Не смейте унывать: анекдоты 17 июня

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Не смейте унывать: анекдоты 17 июня
Обновлено 10:53 Сегодня Телеграф
Свежие анекдоты про умственные способности, маршрутки и сканворды.
  • 1

    Батон колбасы с этикеткой. В графе "Состав:" написано "Вам лучше не знать"

  • 2

    - Объясни мне, почему тебе в школе достаются самые низкие оценки? - Не знаю, папа. Наверное более высокие у них идут на экспорт.

  • 3

    Сенатор на допросе: - Слюшай, зачем спрашиваешь, почему я убивал и крал? Мне папа велел! Вот ты родителей уважаешь? Следователь: - Так это в чистом виде вынужденная коррупция…

     

    - Когда тебе плохо - сильный мужчина поможет, а слабый сделает вид, что ему еще хуже... - Петрович, хорош болтать, а то так пианино не дотащим!

  • 4

    - Алло, это психбольница? - Нет, это квартира. Но, в принципе, могу позвать Фирочку...

Начните среду весело: утренние анекдоты 17 июня

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

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Телеграф
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