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Четверг, 18.06.2020
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Не сдержать смех: анекдоты 18 июня

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Не сдержать смех: анекдоты 18 июня
Обновлено 10:59 Сегодня Телеграф
Веселые анекдоты, в которых: про докторов, отношения и женщинах.
  • 1

    - Алло! Это центр занятости?

    - Да!

    - Можно у вас занять?!

  • 2

    - Эй, красавец мужчина, в этот прохладный вечер не согреете ли вы даму?

    - Без проблем! И для начала - двадцать приседаний!..

  • 3

    Прораб показывает заказчику объект - широченный колодец.

    Тот заглядывает в него:

    - А зачем внизу лампа?

    - Ну как? Все, как на чертеже, - вот.

    Дает ему чертеж. За¬казчик смотрит на него. Переворачивает вверх ногами.

    - Идиоты! Здесь должен быть маяк.

     

    - Иди возьми пару бутылок водки.

    - Пару - это сколько?

    - Пару - это восемь!

  • 4

    Жена, уходя в магазин, предупредила мужа:

    - Будешь варить пельмени, кидай их в кастрюлю по одному, чтобы не слиплись!

    Когда вернулась, злой муж варил шестой пельмень!

Озари мир улыбкой: утренние анекдоты 18 июня

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

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Телеграф
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