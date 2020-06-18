Не сдержать смех: анекдоты 18 июня

- Алло! Это центр занятости?
- Да!
- Можно у вас занять?!
- Эй, красавец мужчина, в этот прохладный вечер не согреете ли вы даму?
- Без проблем! И для начала - двадцать приседаний!..
Прораб показывает заказчику объект - широченный колодец.
Тот заглядывает в него:
- А зачем внизу лампа?
- Ну как? Все, как на чертеже, - вот.
Дает ему чертеж. За¬казчик смотрит на него. Переворачивает вверх ногами.
- Идиоты! Здесь должен быть маяк.
- Иди возьми пару бутылок водки.
- Пару - это сколько?
- Пару - это восемь!
Жена, уходя в магазин, предупредила мужа:
- Будешь варить пельмени, кидай их в кастрюлю по одному, чтобы не слиплись!
Когда вернулась, злой муж варил шестой пельмень!