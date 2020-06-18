Не сдержать смех: анекдоты 18 июня

- Можно у вас занять?!

- Алло! Это центр занятости?

- Без проблем! И для начала - двадцать приседаний!..

- Эй, красавец мужчина, в этот прохладный вечер не согреете ли вы даму?

3

Прораб показывает заказчику объект - широченный колодец.

Тот заглядывает в него:

- А зачем внизу лампа?

- Ну как? Все, как на чертеже, - вот.

Дает ему чертеж. За¬казчик смотрит на него. Переворачивает вверх ногами.

- Идиоты! Здесь должен быть маяк.

- Иди возьми пару бутылок водки.

- Пару - это сколько?

- Пару - это восемь!