Улыбка до ушей: анекдоты 20 июня

- Да вы это сначала попробуйте съесть!

- А почему у вас такие порции маленькие?

Учиться никогда не поздно, а если поздно, то можно включить лампу.

3

"Когда я влюбилась, я снова почувствовала себя ребенком. Словно мне вновь 8 лет. Такой наивной и глупенькой дурочкой...

Маша (9 лет)".

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