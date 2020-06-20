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Улыбка до ушей: анекдоты 20 июня

Улыбка до ушей: анекдоты 20 июня
Обновлено 11:11 Сегодня Телеграф
Подборка свежих анекдотов специально для наших читателей о праздновании дня рождения, мужчинах и хитростях.
  • 1

    В ресторане:

    - А почему у вас такие порции маленькие?

    - Да вы это сначала попробуйте съесть!

  • 2

    Учиться никогда не поздно, а если поздно, то можно включить лампу.

  • 3

    "Когда я влюбилась, я снова почувствовала себя ребенком. Словно мне вновь 8 лет. Такой наивной и глупенькой дурочкой...

    Маша (9 лет)".

    Объявление: "Кредит за 5 минут. Быстро, надежно. И не трогаем лицо, когда выбиваем деньги обратно".

  • 4

     Будешь булочку, дорогая?

    - Чуть позже, милый, спасибо. Мы же с тобой разговариваем. Я не могу есть и говорить одновременно.

    - Я знаю. Будешь булочку?

С улыбкой по жизни: утренние анекдоты 20 июня

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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