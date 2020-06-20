Улыбка до ушей: анекдоты 20 июня

В ресторане:
- А почему у вас такие порции маленькие?
- Да вы это сначала попробуйте съесть!
Учиться никогда не поздно, а если поздно, то можно включить лампу.
"Когда я влюбилась, я снова почувствовала себя ребенком. Словно мне вновь 8 лет. Такой наивной и глупенькой дурочкой...
Маша (9 лет)".
Объявление: "Кредит за 5 минут. Быстро, надежно. И не трогаем лицо, когда выбиваем деньги обратно".
Будешь булочку, дорогая?
- Чуть позже, милый, спасибо. Мы же с тобой разговариваем. Я не могу есть и говорить одновременно.
- Я знаю. Будешь булочку?