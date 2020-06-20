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Только позитив и отличное настроение: вечерние анекдоты 20 июня

Только позитив и отличное настроение: вечерние анекдоты 20 июня
Обновлено 16:56 Сегодня Телеграф
Забавные анекдоты на вечер, в которых: про стюардессу, отношения и Вовочку.
  • 1

    Переехал в новую квартиру. Подумал: "Хорошая ли здесь слышимость?"

    - Отличная, - ответил сосед из-за стенки.

  • 2

    - Как ты думаешь, чем питался Ной, находясь на ковчеге?

    - Наверное, рыбачил.

    - Ну с двумя-то червяками много не нарыбачишь... 

  • 3

    - Как хочется веселья, вина, безумного секса! Девочки, вызывайте такси!- Катя, ты сильно переоцениваешь таксистов...

    Вот в чем прелесть мобильного телефона: ты еще и до работы не добрался, а утро уже испорчено.

  • 4

    Теща попросила купить ей что-нибудь из морепродуктов, чтобы порадовать себя деликатесом. Купил ей пачку морской соли - пусть наслаждается.

Улыбка до ушей: анекдоты 20 июня

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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