Только позитив и отличное настроение: вечерние анекдоты 20 июня

Переехал в новую квартиру. Подумал: "Хорошая ли здесь слышимость?"
- Отличная, - ответил сосед из-за стенки.
- Как ты думаешь, чем питался Ной, находясь на ковчеге?
- Наверное, рыбачил.
- Ну с двумя-то червяками много не нарыбачишь...
- Как хочется веселья, вина, безумного секса! Девочки, вызывайте такси!- Катя, ты сильно переоцениваешь таксистов...
Вот в чем прелесть мобильного телефона: ты еще и до работы не добрался, а утро уже испорчено.
Теща попросила купить ей что-нибудь из морепродуктов, чтобы порадовать себя деликатесом. Купил ей пачку морской соли - пусть наслаждается.