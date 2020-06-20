Только позитив и отличное настроение: вечерние анекдоты 20 июня

1 Переехал в новую квартиру. Подумал: "Хорошая ли здесь слышимость?" - Отличная, - ответил сосед из-за стенки.

2 - Как ты думаешь, чем питался Ной, находясь на ковчеге? - Наверное, рыбачил. - Ну с двумя-то червяками много не нарыбачишь...

3 - Как хочется веселья, вина, безумного секса! Девочки, вызывайте такси!- Катя, ты сильно переоцениваешь таксистов... Вот в чем прелесть мобильного телефона: ты еще и до работы не добрался, а утро уже испорчено.