Да прибудет с вами смех! Смешные анекдоты 21 июня

А я ношу маску надетую на одно ухо. Так я похож на крутого врача, только что спасшего безнадежного больного.

Жизнь - это борьба с реальностью за иллюзии.

Самая скучная поза в сексе - это когда ты сверху, а под тобой никого нет.

Теперь потомки дворян должны встать на колени перед потомками крепостных.

4

- Алло, Сергей Петрович, мне сказали вы бизнес свой закрыли, работу найти не можете. А вы ко мне так хорошо относились и я хочу помочь вам с работой.

- А кто это и что за работа?

- Это я, Джамшут, я в своем кишлаке себе дом строю, надо плитку класть, кирпичи таскать.