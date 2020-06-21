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Не вешайте нос: забавные шутки на вечер 21 июня

Не вешайте нос: забавные шутки на вечер 21 июня
Обновлено 17:01 Сегодня Телеграф
Свежая порция юмора специально для наших читателей, в которых про старые кроссовки, мужа-сантехника и печальку с винцом.
  • 1

    В любых отношениях наступает такой момент, когда кто-то один решает, что пора вести себя как обычно, а другой недоумевает, почему человек вдруг стал таким мудаком.

  • 2

    На пассажиров в дорогих иномарках он смотрел сверху вниз.

    Из окна троллейбуса.

  • 3

    На девятом месяце беременности жена попросила мужа покрасить ногти на ногах. Он долго отнекивался, мол, не умею я, и не мужское это дело.

    Жена обиделась на него и ушла в душ.

    Выходит из душа и видит, что муж красит свои ногти со словами:

    - Что только беременным в голову не придет...

    В свадебное путешествие лучше ездить до свадьбы.

  • 4

    После свадьбы жених признается невесте:

    - Прости, но я плачу алименты двум детям.

    - Ничего страшного, это не подорвет наш бюджет: я как раз на двоих детей получаю.

Да прибудет с вами смех! Смешные анекдоты 21 июня

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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