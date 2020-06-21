Не вешайте нос: забавные шутки на вечер 21 июня

В любых отношениях наступает такой момент, когда кто-то один решает, что пора вести себя как обычно, а другой недоумевает, почему человек вдруг стал таким мудаком.

На пассажиров в дорогих иномарках он смотрел сверху вниз.

3

На девятом месяце беременности жена попросила мужа покрасить ногти на ногах. Он долго отнекивался, мол, не умею я, и не мужское это дело.

Жена обиделась на него и ушла в душ.

Выходит из душа и видит, что муж красит свои ногти со словами:

- Что только беременным в голову не придет...

В свадебное путешествие лучше ездить до свадьбы.