Не вешайте нос: забавные шутки на вечер 21 июня

В любых отношениях наступает такой момент, когда кто-то один решает, что пора вести себя как обычно, а другой недоумевает, почему человек вдруг стал таким мудаком.
На пассажиров в дорогих иномарках он смотрел сверху вниз.
Из окна троллейбуса.
На девятом месяце беременности жена попросила мужа покрасить ногти на ногах. Он долго отнекивался, мол, не умею я, и не мужское это дело.
Жена обиделась на него и ушла в душ.
Выходит из душа и видит, что муж красит свои ногти со словами:
- Что только беременным в голову не придет...
В свадебное путешествие лучше ездить до свадьбы.
После свадьбы жених признается невесте:
- Прости, но я плачу алименты двум детям.
- Ничего страшного, это не подорвет наш бюджет: я как раз на двоих детей получаю.