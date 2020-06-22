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Зарядитесь позитивом на целую неделю: утренние анекдоты 22 июня

Зарядитесь позитивом на целую неделю: утренние анекдоты 22 июня
Обновлено 04:29 Сегодня Телеграф
Самые юморные анекдоты на утро для вашего отличного настроения, в которых про соседа-"на все руки мастера", ревнивую жену в ТРЦ и пиво с утра.
  • 1

    - Мне вчера на базаре цыганка гадала. Всего за 70$ я узнал, что я лох.

  • 2

    В толпе большого торгового центра муж потерял из виду свою жену и обращается к хорошенькой продавщице:

    - Прошу вас, поговорите со мной немножко, и моя жена сразу же найдется.

  • 3

    Даже, когда женщине приходиться согласиться, ее мнение не исчезает с лица.

    - Какая слякоть на дороге... Вы бы дворники включили - не видно ничего.

    - Без разницы, я очки дома забыл.

  • 4

    - А можно встречный вопрос дамам. Вы там когда сделаете все дела, правда пудрите носик?

    - Ну как же. Пока тужишься - так вспотеешь, что даже тушь может поплыть...

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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