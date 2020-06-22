Зарядитесь позитивом на целую неделю: утренние анекдоты 22 июня

- Мне вчера на базаре цыганка гадала. Всего за 70$ я узнал, что я лох.

- Прошу вас, поговорите со мной немножко, и моя жена сразу же найдется.

В толпе большого торгового центра муж потерял из виду свою жену и обращается к хорошенькой продавщице:

- Какая слякоть на дороге... Вы бы дворники включили - не видно ничего.

Даже, когда женщине приходиться согласиться, ее мнение не исчезает с лица.

4

- А можно встречный вопрос дамам. Вы там когда сделаете все дела, правда пудрите носик?

- Ну как же. Пока тужишься - так вспотеешь, что даже тушь может поплыть...