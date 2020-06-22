Свежая порция юмора: веселые анекдоты 22 июня

Многие бедные мужья раньше были богатыми холостяками.
Футбольный комментатор - это человек,
который профессионально мешает смотреть футбол.
У учительницы в соцсетях есть кнопка "Выйти и зайти, как положено".
В магазине "Мир ковров".
- Будьте добры, один ковер.
- А чего вы такой мрачный? Труп собираетесь заворачивать, что ли?
- Два ковра.
- Мне страшно отправлять резюме в компанию, где в графике работы пишут с 9.00 до 17.00,
а сама вакансия на должность выложена на сайте в воскресенье в 3 часа ночи...