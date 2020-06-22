Скачать
Понедельник, 22.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине выявили более 37 тысяч больных COVID-19: карта эпидемии
В Украине выявили более 37 тысяч больных COVID-19: карта эпидемии
Грозовые дожди накроют всю Украину, местами град: погода на неделю, карта
Грозовые дожди накроют всю Украину, местами град: погода на неделю, карта
Украинский чемпион мира проведет объединительный бой в Китае
Украинский чемпион мира проведет объединительный бой в Китае
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 23 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 23 июня

Свежая порция юмора: веселые анекдоты 22 июня

Свежая порция юмора: веселые анекдоты 22 июня
Обновлено 10:51 Сегодня Телеграф
Подборка свежих анекдотов специально для наших читателей о университете, бессоннице и похудении.
  • 1

    Многие бедные мужья раньше были богатыми холостяками.

  • 2

    Футбольный комментатор - это человек,

    который профессионально мешает смотреть футбол.

  • 3

    У учительницы в соцсетях есть кнопка "Выйти и зайти, как положено".

     

    В магазине "Мир ковров".

    - Будьте добры, один ковер.

    - А чего вы такой мрачный? Труп собираетесь заворачивать, что ли?

    - Два ковра.

  • 4

    - Мне страшно отправлять резюме в компанию, где в графике работы пишут с 9.00 до 17.00,

    а сама вакансия на должность выложена на сайте в воскресенье в 3 часа ночи...

Зарядитесь позитивом на целую неделю: утренние анекдоты 22 июня

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "И мы пойдем в церковь": Леся Никитюк может породниться с Михаилом Поплавским
02 Метеорологи "наглядно" показали изменение климата
03 Арестован сын конкурента Лукашенко на президентских выборах
04 "Объявление войны": в Ливии отреагировали на заявление президента Египта
05 Грозовые дожди накроют всю Украину, местами град: погода на неделю, карта
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине снизилась суточная заболеваемость Covid-19
В Украине сократилось число новых случаев коронавируса
За сутки боевики 10 раз обстреляли позиции ООС
За сутки боевики 10 раз обстреляли позиции ООС
Пандемия: более 9 млн человек в мире заболели COVID-19
Пандемия: более 9 млн человек в мире заболели COVID-19
Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились архивными фотографиями со своими отцами
Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились архивными фотографиями со своими отцами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь