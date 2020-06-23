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Улыбка с самого утра: позитивные анекдоты 23 июня

Улыбка с самого утра: позитивные анекдоты 23 июня
Обновлено 04:45 Сегодня Телеграф
Эта подборка веселых анекдотов об отношениях, джентельменах и собеседниках.
  • 1

    Влюблённые! Прежде чем бежать в ЗАГС, поклейте вместе обои!

  • 2

    Даже в 8 лет мне значительно меньше хотелось найти клад, чем сейчас.

  • 3

    - Сударыня, а не соблаговолите ли вы зайти ко мне на чашку чая, дабы полюбоваться потолком моей спальни?

     

    На улице дует такой сильный ветер! Сегодня видел, как мужик выплёвывал окурок пять раз подряд...

  • 4

    На улице к молодому мужчине подходит хорошенькая женщина.

    - Извините, - говорит она, - но мне кажется, что вы - отец одного из моих ребятишек...

    Мужчина в ужасе:

    - Я?

    - Успокойтесь, - отвечает она. - Я - учительница.

Укрась мир улыбкой: вечерние анекдоты 22 июня

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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