Улыбка с самого утра: позитивные анекдоты 23 июня

Влюблённые! Прежде чем бежать в ЗАГС, поклейте вместе обои!

Даже в 8 лет мне значительно меньше хотелось найти клад, чем сейчас.

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- Сударыня, а не соблаговолите ли вы зайти ко мне на чашку чая, дабы полюбоваться потолком моей спальни?

На улице дует такой сильный ветер! Сегодня видел, как мужик выплёвывал окурок пять раз подряд...