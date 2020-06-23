Лучик позитива: уморительные анекдоты 23 июня

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- Мне собаку заводить нельзя, хотя очень хочется.

- А почему нельзя?

- Часто уезжаю и вообще.

- Ну а с котом как? Куда его девать?

- А кошака запер, пожрать ему насыпал и уезжай, куда хочешь. Приехал, обои переклеил и опять живи!