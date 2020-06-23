Лучик позитива: уморительные анекдоты 23 июня

- Мне собаку заводить нельзя, хотя очень хочется.
- А почему нельзя?
- Часто уезжаю и вообще.
- Ну а с котом как? Куда его девать?
- А кошака запер, пожрать ему насыпал и уезжай, куда хочешь. Приехал, обои переклеил и опять живи!
В магазине две кошатницы выбирают москитную сетку.
- Порвут!
- Да не порвут!
- Я тебе говорю - порвут!
Продавщица:
- Да что же у вас там за комары?
- Почему президента называют "Гарант конституции"?
- Потому что он гарантирует, что конституция.
- Что конституция что?
- Все.
- Тест на коронавирус сдал!
- Тест на коронавирус принял!
Когда жена вернулась с пивом, включила футбол и начала раздеваться, муж понял, что машину уже не восстановить...