Ни секунды для грусти: забавные анекдоты 24 июня

— Я единственный врач в больнице, который ни разу не сделал своим пациентам хуже.

— Вы единственный врач, который ни разу не сделал своим пациентам лучше.

Только когда вегетарианцы будут размножаться как цветы, а не как животные, я поверю в их философию.

3

Мужчина заходит к психиатру:

— Я по поводу жены, доктор. У нее навязчивая идея, что кто-то пытается украсть ее платья.

— Вы в этом уверены?

— Абсолютно. Она наняла специального человека, чтобы он охранял их. Я обнаружил его вчера в шкафу.

Если ты себя считаешь умнее других, а другие так не считают, то налицо яркий пример коллективной ошибки.