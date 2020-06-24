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Среда, 24.06.2020
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Ни секунды для грусти: забавные анекдоты 24 июня

Ни секунды для грусти: забавные анекдоты 24 июня
Обновлено 10:31 Сегодня Телеграф
Подборка юмора и шуточек в середине недели: о дипломной работе, вегетарианцах и счете за ЖКХ.
  • 1

    Больница. Хирург подкалывает патологоанатома:

    — Вы единственный врач, который ни разу не сделал своим пациентам лучше.

    — Я единственный врач в больнице, который ни разу не сделал своим пациентам хуже.

  • 2

    Только когда вегетарианцы будут размножаться как цветы, а не как животные, я поверю в их философию.

  • 3

    Мужчина заходит к психиатру:

    — Я по поводу жены, доктор. У нее навязчивая идея, что кто-то пытается украсть ее платья.

    — Вы в этом уверены?

    — Абсолютно. Она наняла специального человека, чтобы он охранял их. Я обнаружил его вчера в шкафу.

    Если ты себя считаешь умнее других, а другие так не считают, то налицо яркий пример коллективной ошибки.

  • 4

    — Алло! Здравствуйте! Это телефон помощи алкоголикам?

    — Да.

    — Скажите, как делать мохито?

Озарите мир улыбкой этим утром: анекдоты 24 июня

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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