Ни секунды для грусти: забавные анекдоты 24 июня

Больница. Хирург подкалывает патологоанатома:
— Вы единственный врач, который ни разу не сделал своим пациентам лучше.
— Я единственный врач в больнице, который ни разу не сделал своим пациентам хуже.
Только когда вегетарианцы будут размножаться как цветы, а не как животные, я поверю в их философию.
Мужчина заходит к психиатру:
— Я по поводу жены, доктор. У нее навязчивая идея, что кто-то пытается украсть ее платья.
— Вы в этом уверены?
— Абсолютно. Она наняла специального человека, чтобы он охранял их. Я обнаружил его вчера в шкафу.
Если ты себя считаешь умнее других, а другие так не считают, то налицо яркий пример коллективной ошибки.
— Алло! Здравствуйте! Это телефон помощи алкоголикам?
— Да.
— Скажите, как делать мохито?