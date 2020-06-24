Юморок на вечерок: уморительные анекдоты 24 июня

— Маш, ты не видела такую штучку синюю, в USВ вставляется?
— Ты меня совсем за дуру считаешь? Я знаю, что такое флэшка. Мне нужно было фотки записать, я ее взяла, а она не работает. Я ее и выкинула.
— Вообще-то это был адаптер для радиомыши, умная ты моя...
Новинка книжного рынка. "Следует ли рассказывать жене об измене?" Советы травматолога.
Закупилась косметикой на несколько тысяч. Сочетание блеска и нищеты еще никогда не было так актуально.
– На этой неделе ты опоздал на работу четыре раза. Знаешь, что это значит?
– Что сегодня еще только четверг.
При слове "лопата" все смеялись и только Антошку мучила ужасная фантомная боль.