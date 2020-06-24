Юморок на вечерок: уморительные анекдоты 24 июня

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— Маш, ты не видела такую штучку синюю, в USВ вставляется?

— Ты меня совсем за дуру считаешь? Я знаю, что такое флэшка. Мне нужно было фотки записать, я ее взяла, а она не работает. Я ее и выкинула.

— Вообще-то это был адаптер для радиомыши, умная ты моя...