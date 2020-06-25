Позитивное начало дня: утренние анекдоты 25 июня

— Эх, день-то какой классный! Хочется дышать полной грудью!
— Дорогая моя, дыши, чем есть.
На пятый день диеты начались сны сексуального характера: большая комната, я лежу голый в ванне наполненной борщом!
Старая бабка стоит на светофоре:
– Помоги, сынок, через дорогу перейти.
– Сейчас, зеленый загорится.
– На зеленый я и сама могу.
У меня знакомый за один раз выпивает 4 литра пива, а как поесть что, внимательно читает состав, оказывается у него на приправы аллергия!
– Смотрю на людей и меня не покидает ощущение, что профессор Преображенский жив и активно продолжает оперировать собак…