Веселое настроение не покинет вас: анекдоты 26 июня

Оптимисты смотрят телевизор, пессимисты - интернет, реалисты - холодильник.
Любимая поза мужчины и кота: организм распластался на диване, придавленный обилием свободного времени...
Только мы берем листовки около метро не для того, чтобы узнать, что там, а чтобы помочь раздающему.
- Девушка, а сколько вам лет?
- Не скажу!
- Ну хотя бы первые две цифры назовите!
- Сема, почему ты до сих пор не сообщил в полицию, что у тебя украли автомобиль?
- Жду, когда его перекрасят и подремонтируют - таки тогда и сообщу.