Веселое настроение не покинет вас: анекдоты 26 июня

Любимая поза мужчины и кота: организм распластался на диване, придавленный обилием свободного времени...

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Только мы берем листовки около метро не для того, чтобы узнать, что там, а чтобы помочь раздающему.

- Девушка, а сколько вам лет?

- Не скажу!

- Ну хотя бы первые две цифры назовите!