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Утренний заряд позитива гарантирован: забавные анекдоты 26 июня

Утренний заряд позитива гарантирован: забавные анекдоты 26 июня
Обновлено 04:48 Сегодня Телеграф
Эта подборка веселых анекдотов о медиках, животных в лесу и отношениях.
  • 1

    Как говорит одна моя знакомая домохозяйка: "В любой непонятной ситуации иди готовить. Что бы не случилось, все равно после этого все захотят есть".

  • 2

    Мама с дочкой в магазине:

    - Доченька, тебе что-нибудь купить?

    - Да!

    - Что?

    - Пока не знаю, но... два!

  • 3

    Быть 25-летним это сущее проклятье. 20-летние считают, что ты дед и тебе скоро пора помирать, а 30-летние - что ты жизни не нюхал, щенок.

    - Как обычно проходит твой рабочий день?

    - Я сажусь на стул, включаю музыку и 10 часов злюсь.

  • 4

    - А что будет, если выпить очень много водки?

    - Будет послезавтра...

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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