Утренний заряд позитива гарантирован: забавные анекдоты 26 июня

Как говорит одна моя знакомая домохозяйка: "В любой непонятной ситуации иди готовить. Что бы не случилось, все равно после этого все захотят есть".

- Пока не знаю, но... два!

Мама с дочкой в магазине:

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Быть 25-летним это сущее проклятье. 20-летние считают, что ты дед и тебе скоро пора помирать, а 30-летние - что ты жизни не нюхал, щенок.

- Как обычно проходит твой рабочий день?

- Я сажусь на стул, включаю музыку и 10 часов злюсь.