Минута юмора: анекдоты 26 июня

1 Гадалка сказала, что мое будущее туманно, поэтому скоро надеюсь переехать в Лондон.

2 Сегодня была на рынке! Узнала, что у нас есть три размера одежды: "на вас", "не на вас" и "надо мерить"!

3 Сообразительная девушка плачет в ванной комнате, там отличная акустика. - Давай как психолог психологу посоветуй, что мне делать: муж не любит мою собаку! - У тебя есть выбор - отравить или утопить. - Кого?! - Ну, у тебя есть выбор.