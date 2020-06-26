Минута юмора: анекдоты 26 июня

Гадалка сказала, что мое будущее туманно, поэтому скоро надеюсь переехать в Лондон.
Сегодня была на рынке! Узнала, что у нас есть три размера одежды: "на вас", "не на вас" и "надо мерить"!
Сообразительная девушка плачет в ванной комнате, там отличная акустика.
- Давай как психолог психологу посоветуй, что мне делать: муж не любит мою собаку!
- У тебя есть выбор - отравить или утопить.
- Кого?!
- Ну, у тебя есть выбор.
И только нашему мужику, чтобы переодеться в домашнее, нужно просто раздеться до трусов.