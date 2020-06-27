Больше смейтесь и меньше грустите: утренние анекдоты 27 июня

1 Хотел на днях купить успокоительного, но увидел цену и распсиховался.

2 100 лет назад родители радовались, если сын женился на единоверной девушке, в наше время радуются если хотя бы на девушке!

3 В банк, занимающийся кредитованием населения, врывается грабитель и обращается к "банкирам": - Коллеги, быстро деньги в мешок. - Помнится, ты сильно рaздрaжaлся, когдa твоя подружкa нaзывaлa тебя "котиком". Кaк тебе удaлось отучить ее от этого? - Нaссaл ей в туфли...